Опрос: более трети малых предпринимателей назвали необходимостью управление финансами

Более трети предпринимателей из числа малого и среднего бизнеса – 39% — считают, что управление финансами в текущих условиях является необходимостью. Это следует из опроса «Делобанка», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

«Наш опрос показал, что предприниматели более осторожны, когда дело доходит до управления финансами. Они принимают в расчет все доступные опции, чтобы максимизировать прибыль», ‒ рассказала директор «Делобанка» Ирина Кузьмина.

По данным опроса, 31% предпринимателей пробовали повысить цены для потребителей, чтобы увеличить маржинальность в текущих условиях, но столкнулись с падением продаж.

«Потребители оказались просто не готовы платить за привычные товары больше. Поэтому компании вынуждены искать другие пути для сохранения или увеличения прибыли», — сказала Кузьмина.

Для снижения операционных издержек 26% респондентов сравнивали условия по эквайрингу хотя бы раз за последние три месяца и в целом готовы рассмотреть вариант перехода в другой банк.

Среди тех, кто изучал предложения банков, 69% опрошенных отметили, что зачастую условия обслуживания не учитывают отраслевую специфику. При этом наиболее чувствительны к стоимости услуг эквайринга оказались шесть секторов бизнеса: фастфуд, рестораны и кафе, медицинские услуги, турагентства и туроператоры, магазины продуктов и коммунальные услуги, следует из результатов опроса.

Банк провел опрос в марте – апреле 2023 года среди 1000 представителей малого и среднего бизнеса.