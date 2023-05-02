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В Wildberries опровергли слухи о доступе продавцов к истории покупок пользователей

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Представители Wildberries в интервью «Ридусу» опровергли слухи о том, что продавцы маркетплейса имеют доступ к истории покупок пользователей. Ранее в соцсетях разошелся скриншот диалога предпринимателя с покупателем его продукции. Первому не понравился негативный отзыв о своем товаре, и он раскрыл интимную информацию о недавних приобретениях клиента. В компании сообщили, что это — фейк.

«Информация не соответствует действительности. У продавцов нет доступа к истории покупок наших пользователей. Представитель бренда выдумал историю про прошлые заказы, мы уже провели с ним беседу о том, что подобное общение с клиентами недопустимо», — подчеркнули в компании.

Представители платформы добавили, что в соцсетях не впервые появляются недостоверные данные о работе Wildberries.

Ранее основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что считает нынешний бренд устаревшим и планирует провести ребрендинг.

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