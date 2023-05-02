Нацбанк Украины потребовал от банков ужесточить контроль платежей украинцев в интернете

Национальный банк Украины (НБУ) предписал кредитным организациям усилить проверку платежей украинцев в интернете. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на содержание служебного письма регулятора.

«Финансисты должны предотвращать использование банковских услуг для проведения клиентами финансовых операций с противоправной целью», — сказано в документе.

Речь идет о требовании НБУ тщательнее проверять интернет-платежи за азартные игры. Таким образом хотят нарастить число выявлений организаций игорного бизнеса, которые работают без лицензии Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и не платят положенные налоги. Как написало издание, в стране существует значительное число онлайн-казино, которыми пользуются украинцы.

Банки обязали в случае возникновения подозрений немедленно проинформировать Госфинмониторинг о сомнительных платежах или денежных переводах граждан Украины.

Во второй половине апреля Telegram-канал Mash сообщил, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов аккаунты Егора Крида, Гусейна Гасанова, Юрия Хованского и других стримеров в Twitch, Telegram и платформе Kick.