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Совфед предложил правительству РФ ввести квоты на импорт пестицидов

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РИА Новости

Совет Федерации порекомендовал правительству РФ ввести квоты на импорт пестицидов с целью полностью импортозаместить их в течение трех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совфеда по итогам правительственного часа.

Сенаторы порекомендовали правительству «проработать вопрос о введении количественного ограничения (квоты) на ввоз в Российскую Федерацию средств защиты растений (пестицидов) в целях обеспечения загрузки производственных мощностей отечественных производителей в рамках программы импортозамещения для достижения полной обеспеченности российскими препаратами в ближайшие три года».

Еще одной мерой по поддержке российских производителей должно стать снижение налога на прибыль российских компаний от экспорта пестицидов в дружественные страны.

Ранее глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев заявил, что Россия обогнала США и Индию по производству минеральных удобрений и является вторым после Китая производителем таких удобрений в мире.

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