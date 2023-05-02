Основатель сети «Кораблик» Зуев приобрел более 29% в «Детском мире»

Консорциум инвесторов во главе с основателем «Кораблика» Алексеем Зуевым стал владельцем 29,9% уставного капитала «Детского мира». Это следует из сообщения компании.

В нем отмечается, что экс-члены совета директоров «Детского мира» Павел Грачев и Михаил Стискин продали свои доли и не имеют коммерческого интереса в компании.

«ГК «Детский мир» был уведомлен, что Павел Грачев и Михаил Стискин продали свои доли в компании консорциуму инвесторов, возглавляемому Алексеем Зуевым, основателем сети детских магазинов «Кораблик»», — следует из сообщения.

В нем говорится, что Алексей Зуев вместе с консорциумом инвесторов владеют 29,9% уставного капитала «Детского мира». Зуев отметил, что полностью разделяет «направленность на органический рост» компании и поддерживает «проводимую трансформацию «Детского мира» в частный бизнес». О таком решении компания сообщила 30 декабря 2022 года.

Грачев и Стискин больше не имеют экономического интереса в компании, прямо или косвенно, говорится в сообщении. Они покинули совет директоров «Детского мира» в октябре 2022 года и феврале 2023 года соответственно.