Служащая ВС РФ взяла несколько кредитов и отправила мошенникам 20 млн рублей

Telegram-канал Baza сообщил, что служащая ВС РФ перевела мошенникам 20 млн рублей.

34-летняя жительница Химок получила звонок от «следователя из управления по борьбе с экономическими преступлениями», который сообщил ей, что кто-то взял кредит на ее имя. Находясь в состоянии шока, женщина рассказала мошеннику о размерах своих сбережений на счетах. После этого ее «переключили на финансового специалиста», а затем и на «сотрудника ФСБ», который поведал военнослужащей о том, что средства с ее счетов могут быть отправлены «украинским националистам».

После того, как женщина поверила, что она может стать спонсором ВСУ, некий «сотрудник Центробанка» посоветовал военной «обновить счет» — снять все средства, взять еще несколько кредитов в банках и отправить их на «безопасные счета». В итоге «безопасные счета» мошенников пополнились на 20 млн рублей, а в полицию женщина обратилась только через два дня. Свою доверчивость она объяснила тем, что никогда не слышала о телефонных мошенниках.

Ранее житель Новосибирской области перечислил на счета мошенников 43 млн руб.

По словам замглавы сибирского управления Банка России Павла Вернера, в целом количество подобных преступлений по России снизилось, однако ущерб от них возрос. Средний размер перевода мошенникам составляет 15 тыс. руб.