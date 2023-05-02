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Delfi: ВВП Литвы демонстрирует отрицательные значения два квартала подряд

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Экономика Литвы показывает отрицательные показатели уже два квартала подряд. Все это свидетельствует о том, что страна оказалась в состоянии технической рецессии. Об этом пишет Delfi.lt, ссылаясь на показатели, опубликованные в государственном агентстве данных.

В первом квартале 2023 года ВВП Литвы составил 15,8 млрд. По сравнению с данными за четвертый квартал 2022 г. реальное изменение ВВП было отрицательным и составило минус 3%. При этом в четвертом квартале 2022 года изменение ВВП составило минус 0,5%. То есть все эти показатели говорят о наступлении технической рецессии.

По данным издания, в первом квартале 2023 года хуже всего себя показала обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, сфера недвижимости и складирования. По сравнению с первым кварталом 2022 года экономика страны сократилась на 3,7%.

В начале февраля издание Delfi писало, что жители Литвы больше не ездят на заработки в Европу из-за того, что уже не получится заработать на разнице между зарплатами и стоимостью жизни в европейском регионе и у себя на родине.

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