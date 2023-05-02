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Годовые темпы роста цен на продукты в Великобритании в апреле достигли рекордных 15,7%

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Shutterstock

Годовые темпы прироста цен на продовольствие в Великобритании в апреле 2023 года достиг рекордных 15,7%. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные компании NielsenlQ.

По данным аналитиков компании, больше всего увеличилась стоимость скоропортящихся продуктов – на 17,8% в апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года. Цены на продукты питания и неалкогольные напитки выросли на 15,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. Стоимость консервированной пищи увеличилась на 12,9%.

«Цены на продукты питания остаются высокими в связи с увеличивающимися расходами по всей цепочке поставок», — прокомментировала статистику телеканалу генеральный директор Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон (цитата по «Прайму»).

19 апреля ТАСС со ссылкой на отчет Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства сообщил, что инфляция в Великобритании в марте снизилась на 10,1% в годовом выражении. в В связи с этим телеканал Sky News отметил, что динамика роста потребительских цен все равно оказалась выше психологически важной отметки в 10%. Большинство же экспертов прогнозировали снижение инфляции в марте до 9,8%.

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