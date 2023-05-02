Reuters: переговоры по продлению зерновой сделки запланированы на 3 мая

Переговоры по продлению зерновой сделки, которая истекает 18 мая, с участием всех сторон запланированы на 3 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Переговоры запланированы на завтра. Все стороны <…> надеемся, что будут результаты», — сказал источник агентства.

30 апреля глава турецкого Минобороны Хулуси Акар сообщал о достижении договоренности, что представители Турции, Украины и России обсудят продление зерновой сделки в ближайшие дни.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что зерновая сделка будет продлена после 18 мая.