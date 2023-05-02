В НКР спрогнозировали чистую прибыль банков России до 2,6 трлн руб. по итогам в 2023 года

Чистая прибыль российских банков по итогам 2023 года может составить от 2,4 до 2,6 трлн руб., Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на данные прогноза рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НРК).

Отмечается, что по итогам 2022 года показатель упал до рекордных 203 млрд руб. При этом еще в 2021 году российские банки получили чистую прибыль в размере 2,37 трлн руб.

Аналитики объяснили свой прогноз более равномерным фондированием кредитных структур (привлечение денег) при росте кредитования. Кроме того, банки оправляют меньше средств в счет резервов.

На прошлой неделе заместитель председателя российского Центробанка Ольга Полякова допустила, что прибыль российских банков в 2023 году окажется соразмерна результату 2021 года и составит 1,9 трлн руб.

Во второй половине апреля в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» спрогнозировали объем потерь прибыли российских банков на уровне около 80 млрд руб. из-за усиления регулирования рынка ипотеки в нынешнем году.