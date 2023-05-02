Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НКР спрогнозировали чистую прибыль банков России до 2,6 трлн руб. по итогам в 2023 года

close
100%
Global Look Press

Чистая прибыль российских банков по итогам 2023 года может составить от 2,4 до 2,6 трлн руб., Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на данные прогноза рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НРК).

Отмечается, что по итогам 2022 года показатель упал до рекордных 203 млрд руб. При этом еще в 2021 году российские банки получили чистую прибыль в размере 2,37 трлн руб.

Аналитики объяснили свой прогноз более равномерным фондированием кредитных структур (привлечение денег) при росте кредитования. Кроме того, банки оправляют меньше средств в счет резервов.

На прошлой неделе заместитель председателя российского Центробанка Ольга Полякова допустила, что прибыль российских банков в 2023 году окажется соразмерна результату 2021 года и составит 1,9 трлн руб.

Во второй половине апреля в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» спрогнозировали объем потерь прибыли российских банков на уровне около 80 млрд руб. из-за усиления регулирования рынка ипотеки в нынешнем году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях