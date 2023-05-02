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Турецкая LC Waikiki запланировала расширить свое влияние на российском рынке одежды

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Depositphotos

Ведущий турецкий ретейлер LC Waikiki собирается увеличить свое присутствие на российском рынке одежды, так как там есть все возможности для дальнейшего роста. Об этом газете Dünya заявил глава компании Вахап Кючюк.

«После ухода из России иностранных марок там начали высвобождаться хорошие локации, в частности таких брендов, как Zara, H&M, Mark&Spencer. Это дополнительные квадратные метры и более доступные цены. Там имеются возможности для роста», — отметил Кючюк.

По его словам, при отсутствии каких-либо дополнительных санкций, Россия будет прекрасным рынком для турецких брендов.

Он добавил, что сейчас у компании 1,4 тыс. магазинов. При этом в 2023 году будет открыто еще 100 магазинов, а присутствие расширится с 56 стран до 60. В дальнейших же планах, к 2028 году войти в тройку лидеров на рынке розничной одежды.

30 апреля Forbes со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Fashion Consulting Group (FCG) писал, что после ухода ряда иностранных fashion-компаний с российского внутреннего рынка розничные цены выросли в среднем на 30%. При этом объем продаж увеличился на 10-25%.

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