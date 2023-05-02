ЭП: прогнозы по восстановлению авиации Украины оказались нереалистичными

После начала спецоперации на Украине часть самолетов крупнейшего в стране конструкторского бюро «Антонов» оказалась повреждена. Однако руководство компании верит в нереалистичные идеи по быстрому восстановлению авиаотрасли. Об этом пишет издание «Экономическая правда» (ЭП).

В публикации отметили, что руководство «Антонова» верит, что новые разработки можно будет использовать в других перспективных самолетах, а новые самолеты «Мрия» будут приносить минимум $30 млн ежегодно. Однако такой прогноз нереалистичен, так как до начала спецоперации прибыль в $30 млн приносил весь авиапарк из восьми самолетов «Авиалиний Антонова», а линия производства «Мрии» до пандемии коронавируса в основном простаивала.

По мнению авторов статьи, включение «Антонова» вместе с другими авиастроителями еще до начала спецоперации в состав «Укроборонпрома» создало конфликтную ситуацию, так как компания должна была делиться частью своей прибыли. Кроме того, халатность ряда директоров компании привела к тому, что у «Антонова» фиксировались убытки, а коррупционные скандалы на предприятии не утихали.

В ЭП добавили, что для возрождения авиаотрасли нужно снова строить самолеты. Однако если инвестиций в компанию не будет, то со временем она утратит свою конкурентоспособность. Несмотря на то, что у «Антонова» есть много уникальных моделей для разработки, успешный путь пролегает через сотрудничество с международными организациями путем совместного производства или через приватизацию с продажей предприятия.

17 апреля издание «Вести.ua» писало, что самый тяжелый период для украинской экономики начнется после окончания конфликта. Западные страны оставят страну наедине со своими проблемами, отчего ей не получится развить свое промышленное производство.