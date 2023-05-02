Правительство РФ добавило новые мероприятия в план развития Северного морского пути

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, дополняющее план развития Северного морского пути до 2023 года новыми мероприятиями. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как пояснили в правительстве, речь идет о создании отечественных образцов наиболее значимого судового комплектующего оборудования, которое необходимо при строительстве судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, а также аварийно-спасательных судов.

Кроме того, в план включены мероприятия по разработке проектов такого оборудования и его запуску в производство. Отвечать за это будут Минпромторг, «Росатом», Минтранс и МЧС. Минпромторг и Минфин должны подготовить предложения по объемам и источникам финансирования создания конкурентоспособного российского судового оборудования.

План развития Северного морского пути до 2035 года, напомнили в правительстве, был утвержден в августе прошлого года. Всего план насчитывает более 150 мероприятий, общий объем их финансирования составляет почти 1,8 трлн рублей.

Там также подчеркнули, что Северный морской путь является кратчайшим водным маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, а также важен в условиях санкционного давления.

Ранее сообщалось, что правительство расширило порт Певек на Чукотке для строительства нового терминала.