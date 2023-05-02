FT: банк Morgan Stanley может уволить почти 3 тыс. сотрудников до конца июня

Банк Morgan Stanley запланировал уволить почти 3 тыс. работников к концу июня. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.

По словам источников издания, руководство собирается уволить около 5% от всего персонала. В частности, сокращениям будет подвержен отдел ценных бумаг, а также инвестиционно-банковское подразделение.

Банк Morgan Stanley начал работать в 1935 году, и сейчас его филиалы есть более чем в 40 странах. Доверительное управление активами является одним из основных направлений в деятельности.

В конце января агентство Reuters со ссылкой на содержание служебного документа компании сообщило, что американская технологическая корпорация Alphabet, владеющая поисковой системой Google, планирует сократить 12 тыс. сотрудников из-за экономического спада в технологическом секторе.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что американский банк Goldman Sachs начал кампанию по увольнению 3200 сотрудников, более половины из которых работают в ключевых подразделениях. По информации агентства, это один из самых масштабных раундов сокращения сотрудников, он вызван экономическим спадом.