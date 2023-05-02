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Треть опрошенных в РФ соискателей считают возможной замену их профессию ИИ

Около 31% опрошенных россиян считают возможной замену их профессии нейросетями и ИИ

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Depositphotos

Около трети российских соискателей предполагают, что их профессию могут заменить нейросети и искусственный интеллект, сообщает ТАСС со ссылкой исследования телеканала «Наука» и платформы онлайн-рекрутинга Headhunter.

По данным всероссийского опроса, 31% соискателей старше 18 лет считают, что их собственную профессию вполне возможно заменить нейросетями и искусственным интеллектом. 28% опрошенных опасаются за будущее своей профессии. Из них 8% уверены, что угроза от нейросетей, искусственного интеллекта и автоматизации «точно существует», а 20% считают, что подобная угроза существует «скорее всего». 76% участвовавших в опросе указали, что нейросети могут в некоторых заменить людей в некоторых профессиях, и лишь 18% отрицают такую возможность.

Наиболее вероятным считают замену своей профессии искусственным интеллектом специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (43%); финансов и бухгалтерии (40%); административного персонала (40%); продаж и обслуживания клиентов (38%); управления персоналом, тренингов (33%). Меньше всех считают такую замену возможной представители таких профессиональных областей, как стратегия, инвестиции, консалтинг (22%); производство, сервисное обслуживание (25%); юриспруденция (26%); информационные технологии (26%); транспорт, логистика и перевозки (31%).

Ранее сообщалось, что уволенный из Google инженер рассказал о попытках корпорации взять ИИ под контроль.

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