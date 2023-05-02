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«Ъ»: в РФ возник дефицит фенольной формальдегидной смолы для производства фанеры

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Shutterstock

В России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры, пишет «Коммерсантъ». Речь идет фенольной формальдегидной смоле.

По данным издания, из-за этого ряд предприятий могут остановить выпуск фанеры. Также это грозит значительным ростом цен.

Генеральный директор ассоциации Тимур Иртуганов заявил, что нехватка фенола связана, скорее, с отсутствием сырья — бензола. По его данным, бензол экспортируют в Азию.

Помимо деревообрабатывающей отрасли, от нехватки сырья может пострадать производство целлюлозы и стекловолокна.

Ранее Минпромторг России допустил снижение цен на рынке шин этим летом. Как рассказали в Министерстве, в данный момент на рынке сформировано предложение по лету, поэтому дефицита шин не ожидается. Там отметили, что производители не заинтересованы в необоснованном росте цен из-за профицита мощностей.

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