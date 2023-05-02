«Известия»: торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами

Торговые сети обяжут создать полки с отечественными непродовольственными товарами, сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что данная законодательная инициатива разработана в целях повышения конкурентоспособности отечественных потребительских товаров.

Предполагается, что уполномоченный орган будет определять перечень товаров, которые должны быть представлены на «российской полке», и их объем.

Подчеркивается, что законопроект не затрагивает сети монобрендовых магазинов, так как они представляют специализированный формат торговли.

В конце марта сообщалось, что рост оборота крупных российских ретейлеров замедлился.

Ранее стало известно, что в российских торговых сетях с полок начнут убирать копии товаров зарубежных марок.