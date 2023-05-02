В Вашингтоне на фоне краха банков предложили реформировать систему страхования вкладов

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) считает необходимым провести реформирование системы защиты вкладов в американских банках, сообщает пресс-служба ведомства.

Это намерение FDIC вызвано недавним крахом трех крупных банков страны: Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank.

В опубликованном в понедельник всеобъемлющем обзоре системы страхования вкладов FDIC описала три варианта реформы. Первый вариант считает возможным сохранение существующей системы страхования вкладов, но с увеличением нынешнего предела покрытия в $ 250 тыс. Второй вариант рассчитывает распространить «неограниченное покрытие страхования вкладов на всех вкладчиков». Третий же вариант предполагает «целевое покрытие» вкладчиков, что включает различные лимиты страхования «для разных типов счетов».

Именно третий вариант — «целевое покрытие», по мнению FDIC, лучше всего отвечает целям страхования банковских вкладов, так как он приведет к финансовой стабильности и защите вкладчиков от издержек.

Ранее сообщалось, что руководство FDIC призвало несколько финансовых групп, а также крупные организации, включая JPMorgan и PNC, поучаствовать в покупке банка First Republic после падения стоимости его акций на 97% с начала 2023 года.