Bloomberg: Польша запретила импорт украинского зерна, чтобы не отпугнуть избирателей

Власти Польши ввели запрет на импорт украинского зерна, чтобы не отпугнуть избирателей, сообщает Bloomberg.

«Запрет Польши был призван гарантировать, что солидарность с Киевом не оттолкнет избирателей ... Правящая партия «Право и справедливость» редко признает растущее беспокойство по поводу того, что она рискует потерять ключевую часть своей базы за шесть месяцев до ожесточенных выборов», — говорится в публикации.

Отмечается, что после прихода к власти партии «Право и справедливость» в 2015 году фермеры являлись главным оплотом партии на выборах.

Председатель партии Ярослав Качиньский отметил, что такое решение в конечном итоге поможет Киеву, так как позволит не допустить прихода к власти людей, которые бы изменили политику Варшавы в отношении Киева.

Ранее Gazeta Wyborcza писала, что Варшава планирует иметь самую мощную армию в Европе.