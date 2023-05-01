Белоруссия восстановила пострадавший из-за санкций экспорт в январе — марте

Экономика Белоруссии по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года полностью восстановила потери экспорта, вызванные ограничительными мера западных стран. Об этом заявил министр экономики республики Александр Червяков в эфире телеканала ОНТ.

«Глава государства поставил задачу — нам необходимо восстановить те потери, которые были получены на внешних рынках после их закрытия. <...> В прошлом году, если говорить, вот эту задачу по переориентации рынков и восстановлении потерь мы выполнили на 85%. В этом году — практически 98%, а по кварталу мы полностью восстановим именно потери экспорта на внешних рынках», — сказал глава Минэкономики.

Червяков назвал Россию главным импортером белорусской продукции. По его словам, за два месяца Минск нарастил объем продаж в Россию как минимум в 1,5 раза. За этом время экспорт вырос на $1,3 млрд.

Вторым по значимости рынком для Белоруссии является Китай, отметил министр. По данному направлению объем поставок вырос в 2,6 раза. В 2023 году Минск хочет нарастить поставки в КНР на $2 млрд.

Во второй половине апреля газета «Ведомости» со ссылкой на данные статистики Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) написала, что транзит белорусских удобрений через российскую территорию по итогам 2022 года подскочил в 76 раз, до 3,54 млн тонн.