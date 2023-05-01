Эксперт Дормидонтова посоветовала россиянам проверять кредитную историю раз в год

Начальник управления потребительского кредитования МКБ Юлия Дормидонтова посоветовала проверять свою кредитную историю минимум один раз в год. Об этом она сказала в разговоре с РИА Новости.

Эксперт уточнила, что для проверки кредитной истории можно обратиться в Банк России, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) или одно из бюро кредитных историй (БКИ). Сделать это также можно через портал «Госуслуги», выбрав пункт «Получение информации о вашей кредитной истории». После этого Банк России в течение дня сформирует список БКИ, в которых хранится кредитная история обратившегося.

Дормидонтова отметила, что необходимая гражданину информация может храниться в нескольких БКИ, поэтому нужно выбрать одно, перейти на его сайт, зарегистрироваться и запросить отчет.

«Кредитная история предоставляется бесплатно два раза в год», — добавила начальник управления потребительского кредитования МКБ.

Ранее газета «Известия» писала, что в России с 24 апреля вступают в силу утвержденные ЦБ обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). В частности, ужесточены правила онлайн-проверки персональных данных заемщиков.

До этого ряд депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект о праве гражданина установить себе запрет на выдачу кредитов.