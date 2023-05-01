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Соратник Баффета назвал проблемой банков США «безнадежные кредиты» в сфере недвижимости

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Depositphotos

«Безнадежные кредиты» в сфере коммерческой недвижимости являются одной из главных проблем американских банков. Такое мнение выразил инвестор, вице-председатель совета директоров холдинговой компании Berkshire Hathaway и соратник миллиардера Уоррена Баффета ($115,3 млрд по версии Forbes) Чарли Мангер ($2,4 млрд) в интервью журналу Financial Times.

«У нас множество проблемных офисных зданий, множество проблемных торговых центров, множество другой проблемной недвижимости», — заявил 99-летний инвестор.

По его словам, сфера недвижимости в стране находится «в агонии», но ситуация сложилась не такой критичной по сравнению с 2008 годом.

Berkshire Hathaway оказывает поддержку кредитным организациям во время финансовой нестабильности. В 2008 году компания вложила $5 млрд в инвестиционный Goldman Sachs, в 2011 году столько же — в Bank of America. В решении нынешних проблем организация пока не участвует.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет. Тогда же власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Перестал работать также, работающий с криптовалютой банк Silvergate.

Накануне руководство Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) призвало несколько финансовых организаций, включая JPMorgan и PNC, поучаствовать в покупке банка First Republic после падения стоимости его акций на 97% с начала 2023 года.

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