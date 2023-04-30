Глава Минэнерго Турции Донмез анонсировал «большую новость» о добыче нефти

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция может в скором времени сообщить «большую новость» касаемо нефтедобычи. Об этом сообщает A Haber.

«Мы можем дать большую новость о нефти очень скоро», — сказал он.

Ранее Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции сообщило, что Турция в январе больше всего нефти и нефтепродуктов импортировала из России. По данным управления, из России в январе Турция импортировала 1,18 млн тонн нефти и нефтепродуктов, а Ирак и Казахстан 917 656 тонн и 683 740 тонн соответственно.

12 апреля стало известно, что Министерство нефти Ирака обратилось в федеральный суд в Вашингтоне (США, округ Колумбия) с просьбой взыскать $1,5 млрд с Турции. Речь идет о выигранном споре о поставках нефти из иракского Курдистана.