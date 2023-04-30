Финансист Маслов: снижение добычи ОПЕК+ грозит временным дефицитом нефти в 2024 году

Решение о снижении суточного объема нефтедобычи рядом стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, может спровоцировать временный дефицит топлива на мировом энергетическом рынке в следующем году. Слова аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова приводит РИА Новости.

В общей сложности страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом крупнейшие мировые поставщики сырья — Россия и Саудовская Аравия — решили снизить уровень суточной добычи топлива сверх установленных квот еще на 500 тыс. баррелей. Теперь речь идет о дополнительном сокращении еще на 1,66 млн баррелей в день, уточняется в статье.

«Хроническая недофинансированность нефтяной отрасли не дает шансов на быстрое восстановление добычи, особенно когда разговор заходит об африканских странах. Это может привести к тому, что если ОПЕК+ продолжит политику сокращения добычи, то в следующем году, при восстановлении экономики Китая и США, может образоваться некоторый временный дефицит предложения на рынке нефти», — заключил Маслов.

27 апреля вице-премьер Александр Новак предрек сокращение добычи нефти и газового конденсата в России до 515 млн тонн в 2023 году. Падение в сравнении с прошлогодними показателями может составить 20 млн тонн. При этом в настоящее время Россия не видит необходимости в дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.