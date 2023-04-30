Российские овощеводы опасаются повышения квоты на импорт турецких томатов. Об этом заявил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников, сообщает РИА Новости.

По словам Ситникова, увеличение квоты на поставку турецких томатов может сдержать развитие российского овощеводства. Однако, если экспорт турецкой продукции станет экономически невыгодным, объем может быть не выбран.

«Турецкая продукция сделает томаты более доступными для потребителей в РФ, но параллельно увеличение квоты будет сдерживающим фактором для отечественного тепличного овощеводства», — пояснил Ситников.

Турция и Россия договорились об увеличении квоты на поставку турецких томатов в РФ до 500 тыс. тонн. До этого ее величина составляла 350 тыс. тонн.

Ранее издание Resmi Gazete сообщало, что Турция с 1 мая вводит 130% пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Исключение сделано для Сингапура, где часть продукции будет облагаться пошлиной в размере 16,2%, и Боснии, где будет сохранена нулевая ставка.