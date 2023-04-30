Экономист Кузнецов заявил, что с мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что с 1 мая в России ужесточаются правила выдачи ипотеки. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

По словам эксперта, с 1мая Центробанк увеличивает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредита. Таким образом, ипотеки по минимальным ставкам больше не будет. На ее долю приходилось около 75% всех сделок.

«Это приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты», — пояснил Кузнецов.

Он добавил, что такие меры помогут затормозить рост цен на первичное жилье. Также среди застройщиков может вырасти конкуренция, чтобы они и дальше могли привлекать покупателей для своих объектов.

Ранее председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что резкий рост стоимости лотов на рынке первичного жилья стал одной из причин появления больших запасов непроданной недвижимости в части российских регионов.