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Минобороны сообщило о рекордных сроках возведения водовода в Донбасс

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Министерство обороны России заявило о рекордных сроках строительства водовода из Дона в Донбасс, сообщает РИА Новости.

Строительство водовода вышло на финишную прямую, говорится в материале. В настоящее время завершается заполнение систем гидротехнического сооружения, а на сетях Донецка на идет отладка оборудования.

Новый водовод является уникальным объектом, аналогов которому в России нет, утверждает Министерство обороны РФ. Военные строители сейчас заполняют отрезки водовода под повышенным давлением, а также проверяют качество стыков и тестируют насосное оборудование для работы в разных режимах.

По данным ведомства, после прохождения воды восьми станций на водоводе она будет поступать в канал Северский Донец, откуда предприятие «Вода Донбасса» будет забирать ее для нужд региона. После того, как водовод выйдет на проектную мощность, начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ,

В Министерстве обороны обратили особое внимание на то, что водовод Дон–Северский Донец–Донбасс специалисты военно-строительного комплекса и предприятий со всей России возвели за рекордные четыре месяца, в то время как обычно такие сооружения строятся в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что новый водовод между Ростовской областью и Донбассом начал забор воды. В частности, заработала его первая плавучая насосная станция.

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