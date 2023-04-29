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Американская Horizon Capital смогла привлечь в новый фонд от инвесторов $254 млн

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Американская компания Horizon Capital, которая управляет фондами прямых инвестиций, смогла привлечь $254 млн в свой новый фонд Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), созданный в сентябре прошлого года. Сообщение от организации передает «Интерфакс».

По данным Horizon Capital, целевой размер фонда составлял $250 млн. При этом Международная финансовая корпорация (IFC) внесла в фонд еще $30 млн, тем самым увеличив свой вклад до $60 млн, став самым крупным участником фонда.

Также новыми инвесторами стали Европейский банк реконструкции и развития, американская Международная финансовая корпорация развития, Финский фонд промышленного сотрудничества и другие организации.

Horizon Capital – одна из крупных инвестиционных компаний, которая управляет пятью фондами прямых инвестиций. Средства из фондов поступают в проекты на Украине и в Молдавии.

20 апреля исполняющая обязанности гендиректора крупнейшего пенсионного фонда Швеции Alecta Катарина Торслунд заявила о «провальных инвестициях» в американские банки, в результате которых фонд потерял около $2 млрд. В марте текущего года в Alecta сообщили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью $1,1 млрд в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. В то же время Alecta продал все свои акции на $941 млн в американском банке First Republic Bank.

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