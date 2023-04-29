Аналитик Ковалев допустил рост курса доллара до 85 рублей в мае

В мае текущего года курс американского доллара с большой долей вероятности будет находиться в коридоре 79-85 рублей. Однако многое будет зависеть от решения руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке: если тенденция роста подтвердится, это может привести к ослаблению курса российской валюты, приводит слова аналитика компании TeleTrade Владимира Ковалева газета «Московский комсомолец».

«На курс национальной валюты может оказать влияние и решение ФРС США по процентной ставке. Предполагается ее увеличение с 5 до 5,25%. Но важна сопутствующая риторика американского регулятора <....> Наиболее вероятно, что курс в основном будет находиться в диапазоне 79-85 рублей за доллар», — пояснил Ковалев.

По его словам, на динамику курса рубля в мае также может повлиять обнародование результатов исполнения бюджета России за апрель текущего года. Если госрасходы будут значительно превышать доходы казны, курс российской валюты начнет слабеть к американскому доллару. Кроме того, определенную роль может сыграть и обострение геополитической обстановки в мире.

28 апреля британский журнал The Economist сообщил, что доллар по-прежнему остается основной валютой в торговых операциях на мировом рынке. Однако китайский юань продолжает набирать силу и оказывать растущую конкуренцию американской расчетной единице. Основной причиной стало желание ряда развивающихся стран переходить на расчеты в национальных валютах, включая юань.