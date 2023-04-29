Росстат: квартиры на вторичном рынке России подорожали на 7,9% к 1 апреля

К началу апреля текущего года стоимость квартир всех категорий на вторичном рынке российской недвижимости выросла на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого квартала 2023-го рост составил 1,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«Стоимость квартир всех категорий на вторичном рынке России на 1 апреля выросла на 7,9% по сравнению с той же датой 2022 года. По итогам I квартала удорожание составило 1,2% <....> Квартиры улучшенного качества: они подорожали на 1,8% по итогам I квартала 2023 года в сравнении с IV кварталом 2022 года и на 8,1% год к году», — говорится в материале.

При этом средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости России составила почти 90,9 тыс. рублей. В то же время самый дорогой метр жилплощади в данном сегменте зафиксировали в Москве — показатель оказался на уровне 304,5 тыс. руб., самый дешевый — в Ингушетии (45,3 тыс. руб.), заключается в статье.

28 апреля глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что руководство валютного регулятора поддерживает распространение адресных льготных ипотечных программ на вторичный рынок жилья. Широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но после них необходимо переходить к адресным программам.