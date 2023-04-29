«Ведомости»: Минпромторг рассматривает возможность запрета продажи овощей в сетках

В Минпромторге рассматривают возможность запрета продажи овощей и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках, пишет газета «Ведомости».

Инициатором запрета выступил Российский экологический оператор (РЭО). В ведомстве пояснили обсуждение нововведения тем, что упаковки сетки сложно перерабатывать, более того, необходимое для этого оборудование часто ломается.

В публикации отмечается, что на данный момент решение по данному вопросу еще принято не было.

Редактор специализированного издания FruitNews Ирина Козий пояснила, что сетки являются самым дешевым способом упаковки плодоовощной продукции.

Эксперты Института экономической политики имени Егора Гайдара утверждают, что альтернативой такой упаковки могут стать пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена, или водостойкая бумага.

Специалисты уверены, что переход на другую упаковку приведет к росту цен на овощи и фрукты. На переоборудование упаковочных материалов одному предприятию потребуется до 500 млн рублей, что может привести к подорожанию продукции на 20%.

С каждым годом общество становится все более экоориентированным. Если десять лет назад проблемы климата или собственный экологический след волновали только немногих, то сегодня количество неравнодушных выросло в геометрической прогрессии. Эксперты в области защиты экологии объяснили «Газете.Ru», почему пожары и свалки у дома заставляют людей менять привычки, а также как быть экофрендли в современном мире.