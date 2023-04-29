AD Libitum: свиная шея перед майскими праздниками подорожала до рекордного уровня за пять лет

Перед майскими праздниками на российском внутреннем рынке значительно увеличились цены на свиные шеи. Один из основных отрубов для приготовления шашлыка подорожал с 24 апреля сразу на 13%, до 450 руб. за кг. — столь высокого показателя не фиксировали на протяжении последних пяти лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков агентства AD Libitum.

«Свиная шея — один из основных отрубов для приготовления шашлыка — на текущей неделе (с 24 апреля) подорожала в опте на 13% до 450 руб. за кг. Это рекордный уровень цен для данного вида отруба за последние пять лет, с момента начала наблюдения. Ранее цена на шею не превышала 412 руб. за кг. По сравнению с 2022 г. стоимость отруба выросла на 18%», — говорится в материале.

Одной из главных причин подобной динамики на внутреннем рынке стал повышенный спрос на свинину. Перед праздниками данный вид мяса обычно пользуется большой популярностью у россиян, заключается в статье.

28 апреля аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет и платежного провайдера ЮКаssa представили статистические данные, согласно которым в этом году в преддверии майских праздников спрос на мясо в России вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На втором месте по популярности у граждан оказалась свинина — ее брали в четыре раза чаще говядины.