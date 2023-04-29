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AD Libitum: свиная шея перед майскими праздниками подорожала до рекордного уровня за пять лет

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Перед майскими праздниками на российском внутреннем рынке значительно увеличились цены на свиные шеи. Один из основных отрубов для приготовления шашлыка подорожал с 24 апреля сразу на 13%, до 450 руб. за кг. — столь высокого показателя не фиксировали на протяжении последних пяти лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков агентства AD Libitum.

«Свиная шея — один из основных отрубов для приготовления шашлыка — на текущей неделе (с 24 апреля) подорожала в опте на 13% до 450 руб. за кг. Это рекордный уровень цен для данного вида отруба за последние пять лет, с момента начала наблюдения. Ранее цена на шею не превышала 412 руб. за кг. По сравнению с 2022 г. стоимость отруба выросла на 18%», — говорится в материале.

Одной из главных причин подобной динамики на внутреннем рынке стал повышенный спрос на свинину. Перед праздниками данный вид мяса обычно пользуется большой популярностью у россиян, заключается в статье.

28 апреля аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет и платежного провайдера ЮКаssa представили статистические данные, согласно которым в этом году в преддверии майских праздников спрос на мясо в России вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На втором месте по популярности у граждан оказалась свинина — ее брали в четыре раза чаще говядины.

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