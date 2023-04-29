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DR: компании из Дании утратили конкурентоспособность из-за «сверхвысоких» цен на электроэнергию

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Depositphotos

Компании, базирующиеся на территории Дании, потеряли оптимальный уровень конкурентоспособности из-за «сверхвысоких» цен на электроэнергию. Об этом сообщает местная радиостанция DR Nyheder со ссылкой на слова заместителя директора Союза датских промышленников Троэльса Раниса.

«Сверхвысокие цены на электроэнергию и газ в прошлом году подорвали конкурентоспособность датских компаний по сравнению с соседними странами. Дополнительные затраты датской промышленности на электроэнергию и газ составили 19 млрд крон (2,8 млрд долларов). Оплатить такой счет непросто, когда приходится соперничать с зарубежными конкурентами», — говорится в материале.

Если в ряде европейских стран местные власти оказали финансовую поддержку местным промышленным компаниям, то датские фирмы не ощутили подобной помощи со стороны правительства скандинавского государства. Например, в Германии представителям промышленного сектора оплатили до 70% дополнительных расходов на электроэнергию и газ, уточняется в статье.

«Немецким компаниям оплатили до 70% дополнительных расходов на электроэнергию и газ с февраля по сентябрь 2022 года. Из-за того, что немцы помогали своим компаниям напрямую, а мы нет, мы оказались в невыгодном положении», — пришли к выводу в Союзе датских промышленников.

30 января правительство Дании предложило выделить 2,3 млрд датских крон (€309,2 млн евро) в текущем году. Денежные средства планировалось направить жителям в качестве адресной помощи в борьбе с негативными последствиями высокой инфляции в стране.

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