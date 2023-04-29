Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ: фермы в России могут начать массово закрываться из-за правил хранения навоза

«Известия»: фермеры просят правительство РФ отменить новые правила утилизации навоза

close
100%
Christinne Muschi/Reuters

Фермеры просят российское правительство отменить новые правила утилизации навоза, которые предусматривают возведение спецплощадок для хранения отходов и проведения их лабораторных исследований, в противном случае многие животноводческие предприятия могут закрыться. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации газеты, главе кабмина Михаилу Мишустину было направлено письмо, подписанное спикером Новосибирского заксобрания Андреем Шимкивом, в котором его просят внести изменения в постановление правительства «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства» (ППЖ).

В письме он сообщает, что вступившие с 1 марта в силу постановление вводит новые требования к хранению ППЖ, проведению лабораторных исследований, а также вводит запрет на внесение не переработанных побочных продуктов в почву. Парламентарий отмечает, что из 585 сельхозпредприятий в Новосибирской области только три имеют или способны создать инфраструктуру для соблюдения этих правил. Ориентировочная стоимость необходимых специализированных площадок для региона оценивается в 14 млрд рублей, уточнил он.

Шимкив также указал, что, по оценке регионального Минсельхоза, в этом году возникнет опасность сокращения поголовья коров на 343 предприятиях.

«В целях недопущения сокращения количества сельхозпредприятий, снижения объемов производства, уменьшения возникающей финансовой и административной нагрузки на предприятия АПК заксобрание области предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства», — говорится в его письме в адрес Мишустина.

В документе предлагается разрешить фермерам складирование отходов без организации спецплощадок, их транспортировку без предварительной переработки и проведения лабораторных исследований, а в случае их использования в качестве удобрений внесение в почву с последующей перепашкой.

В статье газеты указано, что для фермы в 1 тыс. голов крупного рогатого скота стоимость строительства площадки для навоза составит 50–55 млн рублей.

В феврале сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 450 тысяч рублей за несоблюдение правил по обращению с навозом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях