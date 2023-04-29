СМИ: фермы в России могут начать массово закрываться из-за правил хранения навоза

Фермеры просят российское правительство отменить новые правила утилизации навоза, которые предусматривают возведение спецплощадок для хранения отходов и проведения их лабораторных исследований, в противном случае многие животноводческие предприятия могут закрыться. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации газеты, главе кабмина Михаилу Мишустину было направлено письмо, подписанное спикером Новосибирского заксобрания Андреем Шимкивом, в котором его просят внести изменения в постановление правительства «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства» (ППЖ).

В письме он сообщает, что вступившие с 1 марта в силу постановление вводит новые требования к хранению ППЖ, проведению лабораторных исследований, а также вводит запрет на внесение не переработанных побочных продуктов в почву. Парламентарий отмечает, что из 585 сельхозпредприятий в Новосибирской области только три имеют или способны создать инфраструктуру для соблюдения этих правил. Ориентировочная стоимость необходимых специализированных площадок для региона оценивается в 14 млрд рублей, уточнил он.

Шимкив также указал, что, по оценке регионального Минсельхоза, в этом году возникнет опасность сокращения поголовья коров на 343 предприятиях.

«В целях недопущения сокращения количества сельхозпредприятий, снижения объемов производства, уменьшения возникающей финансовой и административной нагрузки на предприятия АПК заксобрание области предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства», — говорится в его письме в адрес Мишустина.

В документе предлагается разрешить фермерам складирование отходов без организации спецплощадок, их транспортировку без предварительной переработки и проведения лабораторных исследований, а в случае их использования в качестве удобрений внесение в почву с последующей перепашкой.

В статье газеты указано, что для фермы в 1 тыс. голов крупного рогатого скота стоимость строительства площадки для навоза составит 50–55 млн рублей.

В феврале сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 450 тысяч рублей за несоблюдение правил по обращению с навозом.