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В Белоруссии снизили цену на газ для крупных потребителей на 2,24%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Белоруссии снизили на 2,24% цену на газ для крупных потребителей. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.

«Установить отпускную цену на природный газ без налога на добавленную стоимость <…> газоснабжающим организациям, входящим в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», при поставке <…> юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при потребленном объеме природного газа в 2022 году от 600 млн куб. м <…> в размере 464,06 белорусского рубля (около 12 900 рублей — «Газета.Ru») за 1 000 куб. м», — говорится в постановлении.

Данным документом постановление министерства от 1 марта о ценах на природный газ признается утратившим силу. Оно вступает в силу после официального опубликования
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля этого года.

С 1 марта цена для той же категории потребителей составляла 474,7 белорусского рубля, новая цена на 10,64 белорусского рубля (около 296 рублей), или на 2,24%, меньше.

В конце марта сообщалось, что Белоруссия стала лидером стран ЕАЭС по росту цен на сельхозпродукты после запрета инфляции.

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