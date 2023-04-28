Эксперт Митрахович: Украина шантажирует покупателей нефти, которая поступает по «Дружбе»

Украина пытается шантажировать потребителей нефти, получающих ее по трубопроводу «Дружба». Об этом газете «Известия» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Я думаю, Украина просто пытается шантажировать прежде всего потребителей, которые получают нефть по «Дружбе» (Венгрия, Словакия, Чехия). И главная из этих стран, думаю, Венгрия», — отметил Митрахович.

По его словам, украинская сторона считает, что на Венгрию можно оказывать давление, если она заинтересована в российских поставках. То есть Украина делает намеки, что поставки прекратятся, если не будет повышена плата за транспортировку. Получается, что стоимость нефти для конечных потребителей может вырасти.

Он добавил, что сейчас действует достаточно сложная система расчетов, так как напрямую с Украиной вести переговоры не получается. Однако, до тех пор, пока Венгрии будет нужна нефть, эти поставки продолжатся.

Ранее в пятницу газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков отраслевого агентства Argus и собственные источники на рынке писала, что Украина пытается поднять цену транзита российской нефти через территорию страны по трубопроводу «Дружба» в два этапа. На данный момент стоимость составляет €13,6 за тонну, Киев хочет увеличить этот показатель сначала до €17 к 1 июня, а затем — до €21 с 1 августа.