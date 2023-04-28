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Разработчиков МТС признали лучшими на Tech Awards 2023

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Depositphotos

Команда разработчиков цифровой экосистемы МТС признана лучшей в области информационных технологий в рамках премии Tech Awards 2023. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В МТС уточнили, что команда проекта по работе с данными DataOps Platform одержала победу в номинации «Лучшая команда разработчиков года». Эту премию вручают техническим директорам, главным инженерам и разработчикам инновационных технологий. Она способствует распространению лучших практик и кейсов.

Отмечается, что команда «МТС Диджитал» за год создала собственную платформу по работе с данными DataOps. Разработка позволила уйти от зависимости от иностранных вендоров, а также обеспечить продукты экосистемы современными инструментами для потребления, хранения, преобразования, визуализации, распространения, контроля качества и безопасности данных.

«Благодаря DataOps время на обработку и передачу информации сократилось до нескольких секунд, а снижение затрат на поддержку и лицензии вендорских решений оценивается в 1,5 млрд рублей в год. Платформу уже используют ключевые продукты экосистемы: МТС Маркетолог, МТС Travel и другие», — говорится в сообщении.

Также первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин стал «СТО года» в области телекома премии CDO/CDTO Awards 2023. Жюри отметило его вклад в технологическую трансформацию МТС из телеком-оператора в цифровую экосистему, выстраивание системы управления ИТ-процессами, разработку и внедрение платформ Customer и Partner Experience и другие достижения.

Отмечается, что премия CDO/CDTO Awards 2023 присуждается руководителям по цифровизации и компаниям с наибольшими успехами в области цифровой трансформации.

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