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Экономист Беленькая заявила о возможном росте инфляции в РФ во второй половине 2023 года

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Сохраняется вероятность того, что во второй половине 2023 года инфляция в России будет постепенно расти. Об этом «Ленте.ру» заявила экономист, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«ЦБ ожидает, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4 процентов под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время, по прогнозу Банка России, во второй половине 2023 года он начнет постепенно расти», — указала Беленькая.

По ее словам, инфляция будет подрастать из-за того, что из расчетов будут выходить низкие значения месячных приростов цен лета прошлого года. Также постепенно будут нарастать уровни устойчивого давления инфляции.

Она добавила, что прогнозы Центробанка по снижению инфляции по итогам года могут объясняться тем, что в первые месяцы 2023 года она была на низком уровне.

Ранее в пятницу председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила, что влияние ослабления курса рубля на инфляцию будет более растянутым во времени.

До этого помощник президента Максима Орешкин заявил, что к концу апреля текущего года инфляция на внутреннем рынке России составила около 2,5% в годовом выражении. Рост потребительских цен в РФ остается на низком уровне.

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