Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 5 апреля

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 87 рублей впервые с 5 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро расчетами «завтра» на 15:30 мск падал на 2,8 рубля, до 86,92 рубля, доллара — на 2,15 рубля, до 79,18 рубля, юань терял 30 копеек, снижаясь до 11,41 рубля.

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявлял, что российская валюта в ближайшее время может немного просесть. Он также отмечал, что внешнеэкономический фон «остается умеренно негативным».

До этого специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов высказывал мнение, что курс валют в мае будет находиться на уровне 78–83 руб. за доллар США и 88–93 руб. за евро.

28 апреля курс евро на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля. По данным на 11:29 мск, курс евро терял 0,82% и находился на уровне 88,9875 рубля.