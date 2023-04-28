Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 5 апреля

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 87 рублей впервые с 5 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро расчетами «завтра» на 15:30 мск падал на 2,8 рубля, до 86,92 рубля, доллара — на 2,15 рубля, до 79,18 рубля, юань терял 30 копеек, снижаясь до 11,41 рубля.

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявлял, что российская валюта в ближайшее время может немного просесть. Он также отмечал, что внешнеэкономический фон «остается умеренно негативным».

До этого специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов высказывал мнение, что курс валют в мае будет находиться на уровне 78–83 руб. за доллар США и 88–93 руб. за евро.

28 апреля курс евро на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля. По данным на 11:29 мск, курс евро терял 0,82% и находился на уровне 88,9875 рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях