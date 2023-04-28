Доход по СберВкладу можно будет получать каждый месяц

Сбер с 28 апреля улучшил условия по вновь открытым депозитам СберВклад и СберВкладПрайм, сообщает пресс-служба банка. Теперь по этим вкладам проценты начисляются ежемесячно, а не в конце срока вклада, как раньше.

«У клиентов Сбера появилось больше возможностей управлять своими накоплениями. Если нужны средства раньше срока окончания вклада, можно снимать процентный доход каждый месяц», — говорится в сообщении.

Как рассказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, объем средств населения в Сбере постоянно растет, при этом прогнозируется, что за апрель рост составит 3%.

«Улучшение условий начисления процентов позволит сделать один из самых популярных наших депозитов – СберВклад – еще более выгодным и удобным для клиентов банка. Теперь все просто: если открыть депозит 28 апреля, первый процентный доход можно получить уже 28 мая», — заявил он.

В Сбере уточнили, что остальные условия депозитов не изменились. СберВклад и СберВклад Прайм можно оформить сроком на 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Депозиты можно пополнять безналично без ограничений или наличными от 1000 рублей. Процентная ставка зависит от срока вклада и способа его открытия (при оформлении в СберБанк Онлайн выше, чем в отделении банка).

Кроме того, с годовой подпиской СберПрайм+ ставка станет на 1% выше. Максимальная доходность вклада составляет 7,2% годовых при размещении средств сроком на 3 года.