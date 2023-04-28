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«Страна.ua»: перевозчики зерна с Украины пожаловались на бездушных чиновников в Европе

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Efrem Lukatsky/AP

Поставщики сельхозпродукции с Украины пожаловались на то, что они оказались в ловушке из-за введения запрета на ввоз зерна в Европу. Причем бездушие большинства европейских чиновников обходится очень дорого. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Украинские поставщики сельхозпродукции оказались в ловушке из-за введения эмбарго на ввоз зерна в Европу. Они несут огромные убытки, а водители фур пожаловались на то, что страдают из-за отсутствия нормального питания и элементарных условий для соблюдения правил личной гигиены. При этом фуры с зерном массово задерживаются в логистических центрах и не могут ни вернуться обратно на Украину, ни разгрузить свой товар в Евросоюзе (ЕС).

«Мы приехали в Болгарию 4 апреля. По контракту нас должны были разгрузить в течение суток, но после того, как мы заехали на территорию логистического центра, у нас забрали документы», — посетовал один из большинства водителей, которые вынуждены жить на стоянке в кабине фуры.

По словам поставщиков, все в курсе сложившейся тяжелой ситуации, но никто в Европе ничего не делает. При этом больше всего жалко водителей, которым некуда пойти и их никуда не выпускают. Из-за этого ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» направила официальную жалобу в министерство экономики Украины с запросом начать расследование и принять ответные меры относительно дискриминационных действий Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии.

28 апреля шведское председательство в Совете ЕС сообщало, что послы Евросоюза проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров с Украины, включая аграрную продукцию.

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