Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Гаврилов поддержал механизм единовременного урегулирования проблемной задолженности

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Председатель Комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов в беседе с ФАН поддержал инициативу Центробанка о создании нового механизма одновременного урегулирования проблемной задолженности заемщиков перед несколькими кредиторами. Он отметил, что такое решение может быть весьма эффективным, если кредитные организации будут эффективно и добросовестно между собой взаимодействовать.

«В условиях кризиса необходима стабильность, поэтому важно, чтобы перераспределение поступающих от заемщиков средств не сказалось негативно на финансовом положении банков и не привело к тому, чтобы проблемы одних кредиторов решались за счет других», — отметил депутат.

Согласно инициативе регулятора, заемщик, который столкнулся с потерей работы, продолжительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании долга. В нем он укажет другие финансовые организации, которые выдали ему кредиты, для их последующего взаимодействия. Использование стандарта позволит решить проблему на условиях, приемлемых для всех сторон, уверены в Банке России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях