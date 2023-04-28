Депутат Гаврилов поддержал механизм единовременного урегулирования проблемной задолженности

Председатель Комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов в беседе с ФАН поддержал инициативу Центробанка о создании нового механизма одновременного урегулирования проблемной задолженности заемщиков перед несколькими кредиторами. Он отметил, что такое решение может быть весьма эффективным, если кредитные организации будут эффективно и добросовестно между собой взаимодействовать.

«В условиях кризиса необходима стабильность, поэтому важно, чтобы перераспределение поступающих от заемщиков средств не сказалось негативно на финансовом положении банков и не привело к тому, чтобы проблемы одних кредиторов решались за счет других», — отметил депутат.

Согласно инициативе регулятора, заемщик, который столкнулся с потерей работы, продолжительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании долга. В нем он укажет другие финансовые организации, которые выдали ему кредиты, для их последующего взаимодействия. Использование стандарта позволит решить проблему на условиях, приемлемых для всех сторон, уверены в Банке России.