В Германии опровергли сообщения о планах Берлина ограничить поставки химикатов в Китай

Представитель Министерства экономики ФРГ Беате Барон заявила, что Германия вопреки сообщениям СМИ не планирует ограничивать поставки химикатов в Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу подтвердить данные сообщения. У министерства экономики нет планов по запрету экспорта химикалий для чипов в Китай», — сказала она.

Также Барон отметила, что Берлин очень строго соблюдает правила по контролю над товарами двойного назначения.

Ранее стало известно, что агентство Bloomberg сообщило о планах Германии ограничить поставки химикатов в Китай, использующихся для производства полупроводников.

25 апреля сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц пригласил премьер-министра Китая Ли Цяна на переговоры в Берлин. Встреча назначена на 20 июня. Отмечалось, что ФРГ «стремится ослабить напряженность в отношениях между Европой и Китаем».

До этого немецкий телеканал N-TV заявлял, что власти Германии запланировали создание фонда для финансирования добычи полезных ископаемых, который позволит снизить зависимость от топлива из России и Китая.