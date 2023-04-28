Банк России спрогнозировал ключевую ставку на уровне 7,3-8,2% годовых по итогам 2023 года

Российский Центробанк ожидает значение ключевой ставки по итогам 2023 года на уровне от 7,3 до 8,2% годовых. Информация об этом следует из среднесрочного макроэкономического прогноза, который представили по итогам совета директоров регулятора, написало агентство ТАСС.

В предыдущем прогнозе Банк России ожидал установление показателя на уровне от 7 до 9% по итогам этого года.

В регуляторе также отметили, что с 1 января по 1 мая 2023 года ключевая ставка составляет 7,5%. Со 2 мая до конца нынешнего года показатель может колебаться от 7,1 до 8,6%.

Прогноз на 2024 и 2025 годы оставили в прежнем виде. По итогам 2024 года регулятор ожидает ставку на уровне 6,5 — 7,5%, в 2025 году — 5 — 6%.

Ранее 28 апреля в ходе совета директоров Центральный банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Отмечается, что текущие темпы прироста цен с конца 2022 года увеличились, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов.

Накануне пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) сообщила о решении регулятора сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.