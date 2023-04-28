Bloomberg: Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Евросоюз при помощи России

По итогам апреля 2023 года Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в европейские страны на фоне наращивания импорта сырья из России. К концу текущего месяца объемы экспорта данной продукции из азиатского государства в Евросоюз (ЕС) могут превысить 360 тыс. баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

«Азиатская страна находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшим поставщиком очищенного топлива в Европе в этом месяце, одновременно закупая рекордные объемы российской нефти <....> Импорт очищенного топлива в Европу из Индии превысит 360 000 баррелей в день, что немного опережает импорт из Саудовской Аравии», — говорится в материале.

Благодаря увеличению объемов импорта сырья из России Индия может обрабатывать полученную нефть на местных заводах. После этапа обработки нефтепродукты, включая дизельное топливо, местные производители отправляют на экспорт в европейские страны. При этом итоговая стоимость экспортной продукции превышает цены на импортное сырье. Таким образом, Индия может позволить себе продавать нефтепродукты в ЕС с определенной «наценкой», заключается в статье.

28 апреля аналитики компании Kpler представили статистические данные, согласно которым объемы импорта российской сырой нефти в Индию могут достичь рекордных 2 млн баррелей в сутки. Этот показатель составит почти 44% от общего объема импорта нефти в азиатской стране.