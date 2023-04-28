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Аналитик Юшков заявил, что у Европы будут проблемы из-за сокращения поставок нефти из России

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Depositphotos

Страны Европы могут столкнуться с проблемами в виде подорожания топлива и снижения объемов переработки из-за сокращения поставок нефти из России. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Мы видим, что в Европу приходит все больше готовых нефтепродуктов, собственное производство все меньше. Дело в том, что проще оказывается купить готовый продукт в Индии и других странах, получающих нефть из России. Так что высока вероятность снижения объемов собственной переработки в странах ЕС», — отметил Юшков.

По его словам, сейчас прогнозируется снижение поставок нефти в Европу более чем в 2,5 раза. Причем данный сценарий достаточно оптимистичный. В целом, все поставки идут только по нефтепроводу «Дружба». По морю же уже ничего не поставляется. Поэтому Россия уже полностью переориентировалась на азиатский рынок, где основные объемы топлива уходят в этот регион.

Он добавил, что Россия смогла избежать серьезных проседаний в добыче и экспорте топлива из-за перехода на азиатские рынки. Однако этого удалось достичь благодаря серьезным скидкам. Вполне вероятно, что размер этих скидок, со временем, будет сокращаться.

27 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия перенаправит в Азию более 60% нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу. Объем поставок может составить 140 млн тонн. Новак сообщил, что раньше в Евросоюз направлялось 220 млн тонн топлива. По итогам 2022 года из ориентированного на европейские рынки объема на Восток ушли около 40 млн тонн.

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