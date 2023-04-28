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«Газпром» поставляет австрийской OMV 100% законтрактованных объемов газа

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Global Look Press

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» поставляет австрийской нефтегазовой OMV 100% законтрактованных объемов газа. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение топ-менеджера австрийской компании.

«В настоящее время «Газпром» поставляет 100% законтрактованных объемов», — сказал представитель OMV по пресс-конференции по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года.

Топ-менеджер компании назвал поставки до января нынешнего года нестабильными. Ситуация, по его словам, изменилась в конце первого месяца 2023 года.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания комиссии по энергетике Госсовета от 30 марта написала, что в 2023 году экспорт трубопроводного российского газа в дальнее зарубежье может сократиться вдвое — до 50 млрд кубометров.

На этой неделе издание Sport24 сообщило о проведении продвинутых переговоров между турецким футбольным клубом «Бешикташ» и «Газпромом» о заключении спонсорского соглашения на сумму €100 млн.

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