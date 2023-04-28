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Express News: Пакистан получит российскую нефть со скидкой до $18 за баррель

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Пакистан получит первую партию российской нефти со значительной скидкой. Возможный дисконт может дойти до $16–18 за один баррель, сообщает местный телеканал Express News со ссылкой на источники.

«Пакистан получит первую партию нефти из России со скидкой в $16–18 за один баррель. Партия в 100 тыс. тонн будет доставлена в порт Карачи в конце мая или в начале июня», — говорится в материале.

При этом расплачиваться за сырье из России Исламабад намерен в китайских юанях. Такой вид оплаты необходим для избежания риска попадания под вторичные санкции со стороны западных стран, а также важен на фоне нехватки американских долларов в азиатском государстве, заключается в статье.

20 апреля министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил о размещении первого заказа на импорт российской сырой нефти. Партия должна прибыть в порт Карачи в мае текущего года. Данное решение было принято в рамках новой сырьевой сделки, заключенной между Исламабадом и Москвой.

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