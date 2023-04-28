Александр Акопов покинул совет директоров «Амедиатеки», владеющей правами на «Игру престолов» в РФ

Основатель кинокомпании «Амедиа» Александр Акопов перестал быть совладельцем онлайн-кинотеатра «Амедиатека» и вышел из совета директоров фирмы, владеющей правами на показ «Игры престолов» на российском рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность основного юридического лица видеосервиса (ООО «А сериал»).

После ухода Акопова из совета директоров «Амедиатеки» состав управленцев компании не изменился. Руководителями остались представители Access Industries — британский и американский бизнесмен Леонард Блаватник, а также топ-менеджеры компании — Сергей Карпухович, Анатолий Акименко и Александр Шенкман, уточняется в заметке.

«Российский продюсер и основатель кинокомпании «Амедиа» Александр Акопов вышел из состава совета директоров онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Как следует из отчетности основного юрлица видеосервиса (ООО «А сериал»), это произошло 22 ноября 2022 года», — говорится в материале.

На следующий день после ухода из совета директоров компании Акопов возглавил телеканала СТС, заняв должность генерального директора. Кроме того, он также стал заместителе гендиректора Национальной Медиа Группы (НМГ). Затем, в феврале текущего года продюсера включили в санкционный список Евросоюза (ЕС), заключается в статье.

25 апреля агентство «Интерфакс» сообщило, что выручка российского онлайн-кинотеатра «Амедиатека» в 2022 году выросла на 39,4%, до 4,78 млрд рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 34,5% и составила 1,11 млрд руб. Компания также нарастила чистую прибыль на 37,1%, до 970,7 млн руб.