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РБК: представители российского бизнеса пожаловались на невозможность надолго занимать в юанях

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Depositphotos

Представители российского бизнес-сообщества пожаловались на трудности с займами в китайских юанях на средние или длительные сроки. Речь идет о займах на 3-5 лет — для привлечения финансирования внутреннему рынку РФ не хватает емкости, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

«Емкость юаневого рынка при разовых выходах эмитентов может оказаться недостаточной», — заявил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

С ним согласилась начальник управления казначейства «Северстали» Ирина Бутенко. По ее словам, рассчитывать на привлечение стабильного долгосрочного финансирования в китайской валюте в настоящее время проблематично. Кроме того, валютные риски для компаний сейчас несбалансированны.

«На российском долговом рынке сейчас сложно привлечь финансирование в юанях на средний или долгий срок <....> У нас нет стабильного источника привлечения средств в юанях на долгосрочной перспективе, как минимум на три-пять лет», — заключила Бутенко в ходе выступления на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

26 апреля агентство Bloomberg на основании данных государственной валютной администрации Китая сообщило, что доля использования юаня в трансграничных платежах КНР выросла до рекордных 48% в конце апреля 2023 года. Этот показатель впервые превысил долю использования американского доллара.

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